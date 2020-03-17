Ситуация вокруг распространения коронавируса (COVID-19) приведет к рецессии мировой экономики, полагает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

«Нам кажется, что внезапная остановка мировой экономики из-за COVID-19 и радикальные усилия по его сдерживанию приведут к глобальной рецессии», — сообщило агентство.

S&P также отметило, что последствия от распространения заболевания в сочетании с падением цен на нефть и чрезмерной волатильностью рынков нанесут ущерб рынкам капитала. Агентство также ожидает, что ряд компаний окажется в состоянии дефолта.

Падение спроса, как отмечает агентство, чревато уменьшением денежных потоков. В результате центральные банки по всему миру продолжат снижать процентные ставки до нуля и ниже, а компании будут стараться снижать расходы за счет сокращения капиталовложений и выплаты дивидендов.

Агентство подчеркнуло, что ряд промышленных секторов, таких как автопроизводство, понесут убытки из-за нарушения цепочки поставок.

S&P также отметило, что компании с рейтингом «В-» и ниже больше всего пострадают от изменения рынка, так как им, вероятно, не хватит финансовой гибкости, чтобы преодолеть кризис. Компании с рейтингом «ВВВ-» и выше, по мнению агентства, наоборот, продемонстрируют необходимую устойчивость и смогут справиться с последствиями глобальной рецессии.