Сбербанк предлагает скидки на дистанционные сервисы, входящие в его экосистему, в связи с распространением коронавируса и переходом многих россиян на режим карантина, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.



«С сегодняшнего дня четыре компании нашей экосистемы будут предоставлять в течение 30 дней по единому промокоду 03042020… бесплатные услуги», — рассказал глава Сбербанка.

Речь идет о 30 днях подписки на пакет «Оптимум» в онлайн-кинотеатре Okko за 1 рубль, бесплатной доставке покупок через «Сбермаркет» на сумму свыше 7 тыс. рублей, а также 30-процентной скидке для новых клиентов Delivery Club и 20-процентной — на первые пять поездок в «Ситимобил».

Кроме того, Сбербанк выступает за разрешение онлайн-торговли безрецептурных лекарств и алкоголя. По словам Грефа, компании экосистемы готовы будут реализовать такую услугу, как только будут приняты соответствующие поправки к законодательству.