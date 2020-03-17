Отсрочка выплаты дивидендов госкомпаниями не должна распространяться сразу на всех, каждый случай будет рассматриваться отдельно, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Правительство РФ накануне анонсировало обсуждение ряда мер для поддержки экономики страны, в частности перенос сроков выплаты дивидендов компаний с государственным участием на три — шесть месяцев.

На вопрос, обращались ли уже госкомпании по вопросу отсрочки выплаты дивидендов, Моисеев ответил утвердительно. «Обращались. Кто — не скажу. Конкретные, да [компании]. На всех, мне кажется, это не должно распространяться, потому что положение у всех разное. Соответственно, сейчас наш подход — что необходимо проверять обоснованность и рассматривать каждую ситуацию в отдельности», — сказал замглавы Минфина.

«Но в целом, конечно, мы исходим из того, что мы все деньги должны собрать в этом году. Но когда в этом году — будем смотреть каждую компанию. Конечно, там чем раньше, тем лучше, сами понимаете, потому что сейчас расходы бюджета сильно выросли в том числе из-за мер, которые были объявлены. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы деньги приходили к нам раньше. Но зверствовать не будем, будем рассматривать конкретные ситуации», — отметил замминистра.