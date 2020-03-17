Сергей Овсянников, признавший в США свою причастность к масштабной мошеннической схеме с онлайн-рекламой при посредничестве российских граждан, согласился на конфискацию порядка 14,6 млн долларов, полученных в ходе незаконной деятельности.

Как следует из документов, направленных в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, средства будут изъяты с четырех счетов в банке C.I.M. Banque, принадлежащих юридическим лица Octmedia LP и Intercap, а также со счета Impex Alliance в Raiffeisen Bank. При этом отмечается, что объем конфискации может измениться в ходе будущих уточнений конечных сумм на депозитах.

Напомним, что гражданин Казахстана Овсянников в сентябре 2019 года признал вину по трем пунктам обвинения, включая электронное мошенничество с использованием дата-центров в 2014—2016 годах, с использованием «ботнета» в 2015—2018 годах, а также хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах с использованием сети зараженных компьютеров в тот же период.

По данному делу в качестве обвиняемых проходят россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков и Александр Исаев. Кроме того, обвинения были предъявлены другому гражданину Казахстана — Евгению Тимченко, который наряду с Овсянниковым согласился с предъявленными ему обвинениями в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи на основе так называемого «ботнета», сети зараженных компьютеров, в период с 2015 по 2018 год.

Как утверждает прокуратура США, мошенническая схема была основана на получении дохода от рекламодателей в Интернете, плативших за количество просмотров. Обвиняемые, выдававшие себя за владельцев легитимных рекламных агентств, обязывались доставить рекламу реальным пользователям, но вместо этого подделывали свидетельство своей работы, считает прокуратура. Всего было осуществлено две преступные операции, получившие названия Methbot и 3ve.2 Template A.

Операция Methbot осуществлялась с сентября 2014 года по декабрь 2016-го. Предполагается, что Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков были операторами сети, выдававшей себя за рекламную, и с помощью Овсянникова организовали мошенническую схему.

После того как были заключены контракты с рекламодателями и получены деньги за размещение рекламы, фигуранты дела якобы закупили более 1 900 серверов в коммерческих датацентрах и использовали эти серверы для загрузки рекламы на поддельные сайты, где с применением 650 тыс. закупленных IP-адресов имитировались действия реальных людей. Таким образом были подделаны миллиарды просмотров, в результате чего был получен незаконный доход в 7 млн долларов.

Операция 3ve.2 Template A была связана с работой сети зараженных компьютеров (ботнета). Предполагается, что с декабря 2015 года по октябрь 2018-го Овсянников, Тимченко и Исаев также осуществляли управление фиктивной рекламной сетью и для своих целей использовали ботнет, состоявший из 1,7 млн зараженных компьютеров по всему миру. На эти компьютеры втайне от пользователей загружались сайты и реклама, что также позволило подделать миллиарды просмотров и получить доход в 29 млн долларов.

В октябре прошлого года Овсянников был задержан в Малайзии. В начале ноября были задержаны Жуков в Болгарии и Тимченко в Эстонии. В расследовании дела приняли участие правоохранители США, Малайзии, Болгарии, Эстонии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Франции и Швейцарии, а также корпорации Microsoft, Symantec, Google и другие компании.