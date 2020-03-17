Президент Владимир Путин поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. Об этом глава государства заявил, выступая на совещании президента РФ с членами правительства.

«У нас летняя «дизелька» выросла незначительно по цене, зимняя — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос на 10,44%. Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция», — отметил он.

«Как так может быть? Посмотрите», — сказал президент, обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Путин поручил обратить внимание на этот вопрос. «Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, курс рухнул. Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим, а бензин — в два раза дороже», — добавил он.

Патрушев отметил, что Минсельхоз совместно с Минэнергетики держит на контроле эту ситуацию. «Понимаете, что бензин, в принципе, немного используется [в сельском хозяйстве]. Мы проработали, услышали мнение, будем держать на контроле», — сказал он.