Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings полагает, что ВВП США останется без изменений в текущем году вместо ожидаемого ранее роста на 1,9%, говорится в релизе агентства.

«Мы прогнозируем, что реальный ВВП в 2020 году не изменится и останется на прежнем уровне (против прогноза в 1,9% до появления вируса)», — сообщило агентство. Оно также ожидает медленного U-образного восстановления экономики во втором полугодии после спада во II квартале.

В первом полугодии, по мнению S&P, на развитие американской экономики давление окажет сочетание последствий распространения коронавируса, приостановки производства Boeing 737 MAX и ситуации на нефтяном рынке.

При этом агентство отмечает, что в перспективах распространения коронавируса и в вопросе о степени его негативного влияния на американскую экономику сохраняется неопределенность, но, очевидно, он станет серьезным препятствием для развития экономики США.

«В то время как начали появляться экономические статданные за март, тяжесть удара коронавируса заставляет нас поверить в то, что экономика США вступает в рецессию, если она еще не там», — пишет S&P.