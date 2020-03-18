Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,75 доллара и составили 26,95 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость майских контрактов на Brent уменьшилась на 1,32 доллара, до 28,73 доллара за баррель. Цена на нефть марки Brent упала ниже 29 долларов за баррель впервые с января 2016 года.