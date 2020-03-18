Счетная палата РФ по итогам проверок за 2019 год обеспечила возврат 4,52 млрд рублей в бюджеты всех уровней.

Всего Счетная палата провела в 2019 году 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий против 419 в 2018-м.

«4,52 миллиарда рублей было возвращено в 2019 году в бюджеты всех уровней бюджетной системы России и Союзного государства. Из них в ходе контрольных мероприятий возвращено 2,15 миллиарда рублей, а остальные 2,37 миллиарда рублей — по результатам проведения контрольных мероприятий», — говорится в отчете.

По итогам проверок Счетной палаты в 2019 году правоохранительные органы возбудили 25 уголовных дел, еще два материала были приобщены к материалам предварительного следствия. В двух случаях был получен отказ в возбуждении уголовных дел. По 20 делам проводятся оперативно-разыскные мероприятия.