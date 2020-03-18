Сумма выявленных Счетной палатой РФ нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств в 2019 году увеличилась на 14,4% по сравнению с 2018 годом и составила 884,6 млрд рублей, при этом их общее количество снизилось почти в два раза и составило 4,443 тыс., говорится в отчете контрольного ведомства за прошлый год.

В отчете за предыдущий год Счетная палата сообщала о выявленных более 9 тыс. нарушений на общую сумму 772,7 млрд рублей, отмечая, что больше всего нарушений в 2018 году было выявлено при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

Больше всего нарушений в 2019 году было выявлено при ведении бухгалтерского учета и отчетности — 316,1 млрд рублей, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц — на 237,3 млрд рублей, сумма нарушений при формировании и исполнении бюджетов составила 217,5 млрд рублей. На неэффективное использование федеральных и иных ресурсов пришлось 24 млрд рублей, и еще 71,9 млрд рублей — на иные нарушения.