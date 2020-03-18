Россияне считают, что в первую очередь исчезнут профессии библиотекаря и почтальона, а специалист будущего должен непрерывно заниматься самообразованием и уметь работать на стыке профессий, показал опрос, проведенный на портале «Работа в России».

По данным опроса, большинство респондентов (71%) считают, что специалист будущего должен непрерывно заниматься самообразованием, еще 15% уверены, что в условиях развития современных технологий основное качество соискателя — это умение работать на стыке профессий. Каждый десятый россиянин убежден, что нужно быть готовым менять до десяти профессий в течение жизни, чтобы оставаться востребованным на рынке труда в будущем.

Большинство респондентов (65%) положительно ответили на вопрос: «Верите ли вы, что в ближайшие десять лет исчезнут многие профессии?». При этом более трети (41%) убеждены, что в первую очередь исчезнет профессия библиотекарь, а каждый пятый считает, что почтальон. В числе исчезающих профессий, по мнению респондентов, также находятся продавцы, кассиры, турагенты, бухгалтеры.

«Примечательно, что данные общероссийской базы вакансий и резюме «Работа в России» также свидетельствует о том, что спрос со стороны соискателей по многим из перечисленных профессий значительно превышает число предложений на рынке труда», — прокомментировал данные замруководителя Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В настоящее время в базе «Работы в России» на 70 тыс. резюме бухгалтеров приходится 8,2 тыс. соответствующих вакансий, уточнили в Роструде. На позицию кассира претендуют 16 тыс. соискателей, в то время как работодатели разместили 9,4 тыс. предложений. Похожая ситуация с продавцами, где на 40 тыс. резюме приходится 25 тыс. вакансий. Число рабочих мест для библиотекарей почти в три раза меньше спроса.

Опрос проводился на портале «Работа в России» с 7 февраля по 2 марта 2020 года. Число его участников превысило 2,6 тыс. человек.