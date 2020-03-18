Энергомашбанк запустил новый вклад — «Весеннее предложение», а также повысил ставки по депозиту «Ежемесячный доход» в долларах и евро.

Минимальная сумма первоначального взноса — 75 тыс. рублей. Срок — 375 дней. Процентная ставка составляет 6,5% годовых. Пополнение возможно в течение первых 30 дней. Частичное снятие денежных средств не допускается. Выплата процентов — в конце срока.

Возможно увеличение ставки по вкладу на 1,25 процентного пункта для вкладчиков банка, у которых закрыт срочный вклад после 29 февраля 2020 года, хранившийся в банке более 364 дней.

Депозиты «Ежемесячный доход» и «Ежемесячный доход — Energoline» в долларах и евро теперь можно разместить под 1,5—1,7% годовых (ранее — под 0,1%). Минимальная сумма — 100 долларов и евро. Срок — от трех месяцев до года. Предусмотрено внесение дополнительных взносов. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.