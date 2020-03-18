Рубль существенно слабеет к ключевым иностранным денежным единицам в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:06 мск составил около 76,8 рубля, что на 1,35 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 84,46 рубля (плюс 1,55 рубля).



Данные торговой площадки показывают, что максимальный курс доллара , достигнутый за небольшое время с начала сессии, составил 79,22 рубля, а максимальный курс евро — 84,78 рубля.

Накануне курсы иностранных валют к рублю изменились разнонаправленно: доллар подорожал, а европейская валюта несколько подешевела, напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. «Разница в динамике двух валют связана с интенсивным снижением валютной пары евро/доллар на мировом рынке — с 1,1175 до 1,1005», — поясняет он.

«Утреннее снижение котировок нефти к минимумам вчерашнего вечера продолжит давить на рубль при открытии торгов, — прогнозировал эксперт перед началом сессии. — Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 74,7—76,2 рубля, для европейской валюты — 82,1—83,7 рубля».