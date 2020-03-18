Cтрахование на случай каких-либо негативных событий или заболеваний — ответственный и правильный подход, но лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не на усеченные варианты, построенные лишь на покрытии рисков коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции в «Российской газете» 18 марта вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

Он напомнил, что 70% населения РФ, согласно статистике, умирают от инфарктов, инсультов и онкологии. «Несмотря на всю серьезность коронавируса и его последствий, стоит помнить, что, по статистике, в обычной жизни наших граждан подстерегают совсем другие риски. Снизить для себя и своей семьи экономические последствия реализации таких рисков можно при помощи полноценных договоров личного страхования», — подчеркнул Дубровин, чьи слова приводятся в релизе ВСС.

По его словам, формально коронавирус — это обычная ОРВИ, которая покрывается полисами добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж. При этом серьезные случаи, которые приводят к инвалидности или смерти, как правило, покрываются полисом страхования от несчастных случаев и болезней (в том числе так называемым кредитным страхованием от несчастных случаев).

С учетом того, что большинство государств принимают специальные меры (карантин, открытие специальных инфекционных медучреждений, контроль со стороны государственных учреждений), реально воспользоваться возможностями ДМС и ВЗР при лечении от коронавируса может не получиться, так как лечиться придется под контролем государства в определенных медучреждениях, сделал оговорку представитель ВСС.

В отраслевой организации полагают, что создание продукта «страхование от коронавируса» не представляет большой сложности и не занимает много времени. Вероятно, страховщики будут идти в нескольких направлениях: кто-то будет больше информировать, что и сейчас данное заболевание покрывается, кто-то сделает отдельный коробочный продукт для массового клиента, недорогой и в большой мере ориентированный на информационный хайп, либо создаст серьезный продукт с хорошим покрытием. Скорее всего, все три продуктовых решения будут присутствовать на рынке.

Страхование от коронавируса стало самостоятельным продуктом Российские страховщики начали продавать полисы от коронавируса, выделив его в отдельный продукт. Ранее риск заболевания CОVID-2019 входил в полисы страхования жизни и полисы страхования выезжающих за рубеж.

«Конечно, это такой способ страховщиков «вписаться» со своим предложением в информационную волну, и ничего плохого в этом нет. Однако хотел бы отметить, что если гражданин в принципе задумался о страховании своих жизни и здоровья, то гораздо эффективнее приобретать полноценную страховку, а не ее сильно усеченный вариант, актуальность которого сохранится далеко не навсегда», — сказал Дубровин.



По мнению ВСС, в условиях повышенного внимания к необходимости соблюдения мер по профилактике вирусных заболеваний одним из эффективных инструментов может быть использование телемедицины (онлайн-консультации с лечебным учреждением). Данный сервис широко включен в продукты ДМС и страхования жизни. Онлайн-консультация с врачом по вопросам, не являющимся критическими, в том числе по вопросам профилактики, позволяет избежать излишнего посещения медицинского учреждения. «Осознанное отношение к своему здоровью, уважение друг к другу и превентивные меры сдерживания позволят избежать вирусных заболеваний», — заключил Дубровин.