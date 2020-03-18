Cтрахование на случай каких-либо негативных событий или заболеваний — ответственный и правильный подход, но лучше обратить внимание на полноценные страховые продукты, которые покрывают множество самых распространенных заболеваний, а не на усеченные варианты, построенные лишь на покрытии рисков коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции в «Российской газете» 18 марта вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

Он напомнил, что 70% населения РФ, согласно статистике, умирают от инфарктов, инсультов и онкологии. «Несмотря на всю серьезность коронавируса и его последствий, стоит помнить, что, по статистике, в обычной жизни наших граждан подстерегают совсем другие риски. Снизить для себя и своей семьи экономические последствия реализации таких рисков можно при помощи полноценных договоров личного страхования», — подчеркнул Дубровин, чьи слова приводятся в релизе ВСС.

По его словам, формально коронавирус — это обычная ОРВИ, которая покрывается полисами добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж. При этом серьезные случаи, которые приводят к инвалидности или смерти, как правило, покрываются полисом страхования от несчастных случаев и болезней (в том числе так называемым кредитным страхованием от несчастных случаев).

С учетом того, что большинство государств принимают специальные меры (карантин, открытие специальных инфекционных медучреждений, контроль со стороны государственных учреждений), реально воспользоваться возможностями ДМС и ВЗР при лечении от коронавируса может не получиться, так как лечиться придется под контролем государства в определенных медучреждениях, сделал оговорку представитель ВСС.

В отраслевой организации полагают, что создание продукта «страхование от коронавируса» не представляет большой сложности и не занимает много времени. Вероятно, страховщики будут идти в нескольких направлениях: кто-то будет больше информировать, что и сейчас данное заболевание покрывается, кто-то сделает отдельный коробочный продукт для массового клиента, недорогой и в большой мере ориентированный на информационный хайп, либо создаст серьезный продукт с хорошим покрытием. Скорее всего, все три продуктовых решения будут присутствовать на рынке.

Страхование от коронавируса стало самостоятельным продуктом
Страхование от коронавируса стало самостоятельным продуктом

Российские страховщики начали продавать полисы от коронавируса, выделив его в отдельный продукт. Ранее риск заболевания CОVID-2019 входил в полисы страхования жизни и полисы страхования выезжающих за рубеж.

«Конечно, это такой способ страховщиков «вписаться» со своим предложением в информационную волну, и ничего плохого в этом нет. Однако хотел бы отметить, что если гражданин в принципе задумался о страховании своих жизни и здоровья, то гораздо эффективнее приобретать полноценную страховку, а не ее сильно усеченный вариант, актуальность которого сохранится далеко не навсегда», — сказал Дубровин.

По мнению ВСС, в условиях повышенного внимания к необходимости соблюдения мер по профилактике вирусных заболеваний одним из эффективных инструментов может быть использование телемедицины (онлайн-консультации с лечебным учреждением). Данный сервис широко включен в продукты ДМС и страхования жизни. Онлайн-консультация с врачом по вопросам, не являющимся критическими, в том числе по вопросам профилактики, позволяет избежать излишнего посещения медицинского учреждения. «Осознанное отношение к своему здоровью, уважение друг к другу и превентивные меры сдерживания позволят избежать вирусных заболеваний», — заключил Дубровин.