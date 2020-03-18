Райффайзенбанк с 1 апреля отменяет прием вкладов в долларах, говорится в сообщении финучреждения.



«В связи с экстренным снижением ставки ФРС США Райффайзенбанк вынужден изменить условия приема и пролонгации вкладов в долларах США. С 1 апреля мы отменим прием вкладов в этой валюте. Также по существующим депозитам будет отменена пролонгация. После окончания срока вклада средства вместе с процентами поступят на счет, с которого вклад был открыт», — отмечается в сообщении.



Изменения коснутся депозитов: «Стабильный рост», «Личный выбор», «Свобода действий» и «Добро пожаловать! (премиальный)». Пролонгация будет невозможна по вкладам: «Универсальный», «Р-Коннект деньги в рост!», «Р-Коннект деньги в рост! (без пополнения)», «Рантье» и «Пополняемый».

Клиенты по-прежнему могут хранить доллары США на текущих счетах, Райффайзенбанк не взимает комиссию за их обслуживание, уточнили в банке.