Из Резервного фонда правительства России выделено 11 млрд 841,6 млн рублей на финансовую поддержку медицинских работников, участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабмина.

Так, 10 млрд 223,4 млн рублей выделено Минздраву России на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 1 млрд 618,2 млн рублей выделено на предоставление субсидий подведомственным организациям Роспотребнадзора на осуществление выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

«Минздраву России и Роспотребнадзору осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием… бюджетных ассигнований с представлением доклада до 1 июля 2020 года», — говорится в документе.

Также выпущено постановление правительства с временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. Документ вступает в силу с 20 марта и действует до 1 июля 2020 года.

Временными правилами определен порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.



Правила, в частности, предполагают, что назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда социального страхования РФ в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, уполномоченной органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.