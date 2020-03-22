ДелоБанк запустил акцию «Дело без границ» для организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих или планирующих вести внешнеэкономическую деятельность, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В рамках акции компания, открывшая валютный счет, сможет проводить расчеты с партнерами в иностранной валюте и не платить комиссию за валютный контроль целых полгода. Начать работать с зарубежными партнерами просто: открытие и обслуживание счета бесплатно», — говорится в релизе.

Клиенты могут контролировать свои переводы в режиме онлайн по системе SWIFT GPI, а также изменять реквизиты или отменять перевод до зачисления денег партнеру.

Вести бизнес без ограничений можно, даже если клиент работает одновременно с партнерами из разных стран. Ограничений по количеству счетов нет: ДелоБанк готов открыть столько счетов, сколько потребуется для работы под каждую из валют. Также специалисты всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам ВЭД и валютному контролю.