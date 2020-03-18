Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанный для реализации социальных мер, которые были представлены в послании Федеральному собранию 15 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей до 19,7 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд до 21,2 трлн рублей, в 2022 году — на 677,6 млрд до 22,44 трлн рублей.

Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.