Операторы связи РФ готовы к росту трафика в связи с массовым переходом россиян на удаленную работу из-за распространения коронавируса, сообщили опрошенные РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тыс. человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тыс. скончались. Многие компании приняли решение перевести сотрудников на удаленную работу.

Как рассказали в «МегаФоне», сеть оператора рассчитана на работу даже в случае серьезного увеличения нагрузки. «Начавшийся перевод сотрудников российских компаний на удаленную работу пока не привел к изменениям в потреблении услуг передачи данных, просто происходит перераспределение трафика из корпоративного сегмента в сети домашних интернет-провайдеров», — сказал гендиректор компании Геворк Вермишян.

В пресс-службе МТС рассказали, что инфраструктура компании построена с достаточным запасом, чтобы выдерживать резкий рост нагрузок, поэтому некоторый рост трафика и его перераспределение на фиксированные сети не вызывают необходимости принятия каких-либо срочных мер. «В ряде регионов на фиксированных сетях компания в плановом порядке продолжает превентивно расширять пропускную способность узлов связи и ядра сети», — добавил собеседник агентства.

В Tele2 также сказали, что операторская сеть с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика. «Наша инфраструктура регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например во время зимних праздников. Мы готовы менять настройки сети в соответствии с этой моделью», — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе «Билайна» отметили, что умощнение сети — одна из стратегических задач компании. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. Оператор также активно развивает и фиксированную сеть.