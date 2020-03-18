Цены на нефть, рекордное падение которых наблюдается уже вторую неделю, могут достичь психологического дна на уровне 20—25 долларов за баррель, от которого уже возможен отскок, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако для этого в условиях жесточайшего переизбытка нефти рынку необходимы новости о восстановлении спроса в Китае или возобновлении ограничений ОПЕК+.



Цены на нефть марки Brent 18 марта опустились ниже 26 долларов за баррель впервые с сентября 2003 года на опасениях инвесторов по поводу перенасыщения рынка в ближайшие месяцы.

По прогнозу консалтинговой компании IHS Markit, спрос на нефть в 2020 году может упасть на 5 млн баррелей в сутки в результате пандемии коронавируса. При этом из-за разрыва соглашения ОПЕК+ переизбыток нефти в мировых хранилищах может вырасти до 1,3 млрд баррелей (+800 млн баррелей), что является абсолютным рекордом. Даже в 2016 году, когда переизбыток достигал максимальных значений, они не превышали 360 млн баррелей.

«Конечно, на рынок давит избыток предложения. Кроме сланцевиков, теперь уже и Саудовская Аравия, и Россия стараются больше добывать и экспортировать. В то же время потребление сокращается», — поясняет аналитик «Финама» Алексей Калачев.

«Похоже, объем перепроизводства будет таким, что нефть действительно будет негде хранить», — соглашается директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По мнению Калачева, теперь психологическое дно находится на уровне 25 долларов за баррель. «Где-то примерно на подходе к этой цифре может начаться сопротивление, и, скорее всего, оттуда и будет отскок. Пока не вижу оснований для стоимости нефти двигаться сильно вниз», — отмечает он.

Впрочем, прогнозы о падении котировок и до 20 долларов за баррель уже не кажутся фантастическими, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Среди факторов, которые способны поддержать рынок, эксперты называют восстановление спроса на нефть в Китае и сигналы о сотрудничестве от стран ОПЕК+. «Если сигналов от Саудовской Аравии и России никаких не будет, может, и дальше будем падать», — говорит Маринченко из Fitch.

При этом быстрого отскока в случае каких-либо заявлений от бывших союзников по ОПЕК+ эксперт не ждет, так как спрос очень низок. Однако словесные интервенции могли бы стабилизировать рынок, считает он.

Юшков возлагает надежды на скорое восстановление спроса на нефть в Китае. Ближе к концу апреля, по его оценке, на поправку может пойти и потребление нефти в Европе, когда пик карантинных ограничений пройдет.

С 1 апреля, когда официально истекают договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи, резкого снижения цен на нефть ждать не стоит, уверен Калачев из «Финама». «Информация срабатывает на ожидания. То есть это уже в динамику цен заложено, сама по себе эта дата ничего не значит», — заключил он.