В Москве правоохранители пресекли мошенничество при получении крупного кредита, сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с ФСБ России выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации. Оперативниками установлено, что 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков столицы для получения кредита. Женщина представила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более 1 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, следует из релиза. Полицейскими проведено более 20 обысков в Москве и Московской области. Изъяты около 10 кг металла желтого цвета и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



«Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются», — сообщила представитель МВД.

