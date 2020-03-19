Коронавирус сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Сейчас действуют два фактора: снижение цен на нефть и последствия так называемой коронавирусной инфекции. Потому что вторая составляющая, я считаю, даже более серьезна для нашей экономики, поскольку влияет непосредственно на целые отрасли», — сказал Силуанов.

Накопленные ресурсы позволят властям РФ оперативно реагировать на непростую ситуацию, заявил Антон Силуанов.

«Считаю, что те меры, которые у нас определены правительством, те ресурсы и запасы, которые мы сформировали в бюджете, — это Фонд национального благосостояния, это 300 миллиардов рублей, о которых в плане говорится, — позволят нам оперативно отреагировать на развитие событий и помочь нуждающемуся бизнесу, людям, субъектам РФ, ну и, конечно, предприятиям», — сказал он.

«Поэтому ситуация непростая — это мы все видим, — но у правительства есть сформированный план действий, по которому мы и будем работать», — отметил министр.