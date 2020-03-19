Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что не хотел бы возврата к режиму ограничений на движение капитала в России, несмотря на высокую волатильность на валютном рынке. Чтобы придать стабильности рублю, по его мнению, власти должны улучшать инвестиционный климат в стране.

«Мы сейчас соответствуем мировым принципам регулирования движения капитала. Есть ряд стран с более закрытыми системами, и большинство развивающихся рынков имеют существенные ограничения», — сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по регламенту.

Он отметил, что режим ограничений на ввоз и вывоз капитала, в частности, действует в Китае. «Такая разрешительная система жестче регулирует (валютные колебания. — Прим. ред.). Нужно ли к ней возвращаться? Хотелось бы не возвращаться. Но если эти проблемы есть, надо на них реагировать», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что последние ограничения на движение капитала в России ЦБ отменил еще в 2006 году. «У нас сейчас режим открытого движения капитала. Это означает, что, когда климат инвестиционный ухудшается, капитал уходит, когда улучшается, капитал заходит. В нулевые годы у нас этот режим работал на ввоз капитала. Сейчас в условиях, когда возникли дополнительные риски и дополнительные санкционные режимы, капитал частично выходит», — отметил он.

Кудрин затруднился ответить на вопрос о том, какие меры нужно принять, чтобы уменьшить волатильность рубля. «Лучше должен быть инвестиционный климат. Президент не раз говорил: не запретами надо действовать, а создавая лучшие экономические условия здесь. Тога этот режим будет работать наоборот», — сказал он.

Курс российского рубля стремительно падает на фоне распространения коронавируса, которое привело к закрытию границ многих государств и обвалу рынков крупнейших экономик. Дополнительный негатив привносит крутое пике цен на нефть после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе.