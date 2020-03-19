Почта Банк запускает рублевый промовклад «Новый сезон» со ставкой 5,1% годовых. Депозит можно открыть в период с 19 марта по 30 апреля включительно только в мобильном приложении или интернет-банке «Почта Банк Онлайн», уточняют в кредитной организации.

Новый вклад открывается на 181 день в сумме от 100 тыс. рублей. Процентная ставка устанавливается на весь период размещения вклада. Проценты начисляются в конце срока размещения. Пополнение счета (за исключением первых десяти дней) и снятие средств, а также пролонгация депозита не предусмотрены. По истечении срока размещения средства вклада перечисляются на сберегательный счет клиента.



Максимальная ставка по вкладам базовой линейки в Почта Банке на текущий момент составляет 4,75% годовых (с учетом надбавки для пенсионеров, «активных» клиентов и при открытии депозита в ДБО в 0,25 процентного пункта), указано в релизе.