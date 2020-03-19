Центробанк не поддастся рыночному негативу и не изменит ключевую ставку на предстоящем в пятницу заседании совета директоров, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Свое мнение он высказал в четверг на пресс-конференции в Симферополе.

«Я считаю, что вряд ли [Центробанк] повысит, это мое личное мнение, поскольку надо еще посмотреть все факторы, которые вызывают инфляцию», — сказал он.

Он отметил, что инфляция сейчас на приемлемом уровне, но регулятор может принять меры для сокращения покупки валюты. «Но тогда надо серьезно повышать ключевую [ставку]. Не на полпроцента, не на один процент. Эксперты говорят, что Банк России может повысить ключевую ставку на полпроцента, некоторые даже один процент называют. Я, поскольку не в ЦБ работаю, не могу сказать, что они сделают, но, по моему мнению, ключевая ставка не должна меняться», — добавил Аксаков.