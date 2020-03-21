Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильное приложение для физических лиц, говорится в релизе финучреждения.

Так, в новой версии приложения было обновлено отображение истории операций. «Теперь лента содержит логотип торговой точки, где была совершена трансакция, название на русском языке, категория операции, если эти данные есть в базе банка. Еще клиенты сразу видят прямо в ленте операций ожидающие начисления и начисленные бонусы ЯРКО и мили TRAVEL по каждой операции. Скоро также планируется отображать баллы и по кешбэку. В ленту вернулись обороты по счетам за месяц, а в планах банка есть реализация полноценного PFM — инструмента управления финансами», — отмечается в сообщении.

Теперь в мобильном приложении клиенты банка могут мгновенно в любое время суток переводить средства в рублях на счета в банки — участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы в рублях из других банков — участников СБП.

Кроме того, в приложении появился новый продукт «Биржевой мост». «Прямо в мобильном телефоне, в какой бы точке земного шара ни находился клиент, он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом. Сервис позволяет прямо в мобильном телефоне обменивать 14 валют (91 валютная пара)», — говорится в релизе.

Также в приложении были улучшены сценарии заказа продуктов и других ежедневных операций.

«В рамках реализации диджитал-стратегии мы стремимся предоставлять новые цифровые сервисы для наших клиентов и заинтересованы в улучшении качества платежных услуг в целом. Вторым этапом развития мобильных сервисов мы предложим клиентам возможность покупки из мобильного приложения по QR в торгово-сервисной сети», — прокомментировала заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

