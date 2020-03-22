РГС Банк запустил выдачу кредитов в рамках государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Теперь заемщики банка по всей России могут получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составит 25%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Получить кредит в РГС Банке возможно на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 11,5%. Сделка может быть совершена в день обращения по двум документам. Оформление кредита доступно более чем в 400 точках продаж — как в офисах банка, так и в отделениях на территории автосалонов-партнеров.

Программа «Первый автомобиль» позволяет получить субсидию клиентам, у которых есть водительское удостоверение и на момент заключения кредитного договора не было в собственности автомобиля. Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми (необходимо предоставление подтверждающих документов: свидетельства о рождении, опеке или попечительстве). Обязательным условием участия в обеих программах является отсутствие оформленных в 2019—2020 годах кредитов на покупку автомобиля и обязательство заемщика не заключать дополнительные договоры автокредитования в 2020 году.

В рамках программ можно приобрести новые автомобили 2019—2020 годов выпуска полной массой не более 3,5 тонны и максимальной стоимостью не выше 1 млн рублей. Получить субсидию можно на ряд популярных моделей автомобилей следующих марок: Lada, Kia, Hyundai, ГАЗ, УАЗ, Renault, Chevrolet, Niva, Volkswagen, Skoda.