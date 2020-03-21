Банк «Левобережный» запустил новый кредит для индивидуальных предпринимателей. Его можно оформить без дополнительных документов, залога и поручителей, говорится в релизе финучреждения.

«У предпринимателей появилась возможность дистанционно подать заявку на кредит с решением в этот же день. Автоматизированная система принятия решений позволяет клиентам, у которых открыт расчетный счет в банке «Левобережный», получить одобрение всего за пять минут, новым клиентам — за 30 минут», — отмечается в сообщении.

Сумма кредита — до 2 млн рублей, срок — до трех лет. Заемные средства можно направить на любые бизнес-цели.

Кредитный продукт действует для ИП, которые более шести месяцев официально зарегистрированы на территории Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула и Томска, уточнили в банке.