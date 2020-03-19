Пенсионный фонд России рекомендует россиянам, особенно старшего возраста, дистанционно обращаться за госуслугами из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

«Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам, особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В ПФР отмечают, что обратиться практически за любой их услугой сегодня можно через личный кабинет на сайте фонда или портале госуслуг. «Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты», — уточняют в ведомстве.

Так, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы, находящиеся в компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную.





