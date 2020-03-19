Национальная финансовая ассоциация (НФА) в связи с запросами участников рынка попросила Банк России в связи с рисками коронавируса дать инструкции на случай карантина и разъяснить, планируются ли временные регуляторные послабления по аналогии с банками и насколько возможна в работе ссылка на форс-мажорные обстоятельства.

«Принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности…, который является обстоятельством непреодолимой силы, просим разъяснить возможность ссылки на форс-мажорные обстоятельства в связи с частичным невыполнением добросовестными профессиональными участниками рынка предъявляемых требований, включая, но не ограничиваясь примерами, приведенными выше», — указывается в письме.



Участники рынка интересуются, будут ли к ним применяться меры административного взыскания со стороны ЦБ РФ, если спецдепозитарием вследствие введения карантинных мер принято решение о сокращении количества часов приема клиентов или о временной приостановке осуществления своей деятельности, а также отправка документов (отчетности, ответы на жалобы) будет переведена с почтовой связи на электронную.

«Кроме того, просим пояснить, планирует ли Банк России в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в качестве мер поддержки против его экономического влияния введение временных регуляторных послаблений для участников финансового рынка (по аналогии с уже опубликованными Банком России регуляторными послаблениями для банков в связи с распространением коронавируса)?» — говорится там же.

Участники финансового рынка также выражают обеспокоенность возможным применением к ним мер административного воздействия при нарушении ими ряда обязанностей из-за перевода сотрудников на дистанционный способ работы, введения карантина в отношении отдельных работников (категорий работников) или всей организации в целом (в том числе в отношении сторонних организаций), вынужденного сокращения времени присутствия работников в организации.

Участники финансового рынка в лице НФА также просят регулятор рассмотреть возможность применить ряд послаблений, например: все запросы и предписания от ЦБ РФ поднадзорным лицам о предоставлении информации отложить до нормализации общей ситуации либо увеличить минимальный срок ответа минимум до 10 рабочих дней; отменить на установленный период обязанности сдачи суточной отчетности или не применять меры административного взыскания за нарушение срока сдачи суточной отчетности; перенести сроки сдачи отчетности за март и апрель.