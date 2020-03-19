Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа в IV квартале 2019 года составила 10,4%, снизившись за год на 4,5 процентного пункта (п. п.), в IV квартале 2018-го — 14,9%. В январе 2020 года эта тенденция сохранилась: показатель сократился на 4,3 п. п. и составил 9,9% (в январе 2019 года — 14,2%). Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по кредитным картам за год составил 300 баллов, максимально — 850 баллов.

В IV квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Москве (5,7%), Санкт-Петербурге (7,1%), Ханты-Мансийском АО (7,6%), Московской области (8,0%), Удмуртской Республике (9,6%), Свердловской (9,7%) и Самарской (9,9%) областях.

В IV квартале 2019 года доля просроченной задолженности по кредитным картам сокращалась практически во всех регионах. При этом наиболее существенное сокращение доли просрочки по картам по сравнению с IV кварталом 2018 года было отмечено в Ставропольском (-10,5 п. п.) и Алтайском (-9,7 п. п.) краях, а также в Омской (-8,4 п. п.), Кемеровской (-7,8 п. п.) и Оренбургской (-7,8 п. п.) областях. В Москве просрочка по кредитным картам за год снизилась на 0,9 п. п., а в Санкт-Петербурге — на 1,4 п. п.

«Банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Как правило, кредитные продукты (включая карты) предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом вполне вероятно, что в IV квартале 2019 года ряд «плохих» портфелей был передан банками по цессии».