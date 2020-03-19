Россельхозбанк запустил специальный кредит для самозанятых граждан, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк предлагает кредит без залога и поручительства на сумму до 300 тыс. рублей (для заемщиков Москвы, Московской области — 750 тыс. рублей) и срок до пяти лет. Ставка по кредиту составляет 13,9% годовых при оформлении личного страхования.



Для того чтобы получить специальный кредит, нужно осуществлять деятельность, доход от которой облагается НПД, не менее шести месяцев; подтвердить доходы и трудоустройство справкой о состоянии расчетов по НПД, сформировав ее в мобильном приложении «Мой налог» и направив в электронном виде в Россельхозбанк.

«Мы видим, что количество самозанятых граждан растет из года в год. Доступность финансовых услуг для населения является одним из приоритетных направлений РСХБ. Уверены, что данный кредит будет очень востребован у потенциальных клиентов банка», — отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.