США закупят 77 млн баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва, первоначальная закупка составит 30 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики страны.

«По распоряжению президента США Дональда Трампа, Министерство энергетики заполнит стратегический нефтяной резерв до максимальной вместимости, приобретя 77 миллионов баррелей добытой в США нефти-сырца», — говорится в релизе министерства.

В четверг Минэнерго разместило заявку на предложения о поставках первой партии в 30 млн баррелей, следует из сообщения.

«Минэнерго будет действовать быстро, чтобы поддержать американских производителей нефти, которые столкнулись с потенциально катастрофическими убытками из-за COVID-19 и намеренной дестабилизацией мировых рынков нефти со стороны иностранных деятелей», — заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Министерство уточнило, что закупки будут осуществляться в основном у небольших и средних американских производителей нефти. По словам министра, эти производители особенно пострадали от последних событий на рынке.

По словам Мнучина, США выделят на закупку подешевевшей нефти 10—20 млрд долларов. «При цене 22 доллара за нефть марки WTI мы должны пополнить резерв на ближайшие десять лет. Мы энергетически независимы, но очевидно, что при таких ценах у нас будут проблемы с производством энергии, поэтому давайте выйдем и купим нефть на 10 или 20 миллиардов и пополним запасы», — сказал Мнучин.

​Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 25 долларов, WTI​ — ниже 22 Цены на нефть обновили многолетние минимумы.

Помощник министра энергетики Стивен Уинберг заявил, что министерство готово закупать по 685 тыс. баррелей в день. «У стратегического резерва есть широкая инфраструктура нефтехранилищ, трубопроводов и морская инфраструктура по побережью Мексиканского залива, так что он поможет облегчить дестабилизацию нашей экономики», — сказал Уинберг, слова которого приводятся в релизе.

Цены на нефть в 2020 году обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса. При этом негативный эффект сложившейся ситуации был усилен непродлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, после чего ограничения на добычу в ряде стран, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля. Так, накануне, в среду, цена нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Всего с начала года нефтяные цены обвалились более чем вдвое.