Банк РНКБ модернизировал сервис по переводу денежных средств с карты на карту в новой версии мобильного приложения «РНКБ 24/7» и системе дистанционного обслуживания «Интернет-банк», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь перевод будет осуществляться в течение 30 секунд (ранее время перевода составляло до 10 минут). Сервис по переводам с карты на карту очень популярен у клиентов банка — только в мобильном приложении «РНКБ 24/7» осуществляется около 85 тыс. переводов в месяц между картами РНКБ и других банков», — говорится в релизе.

Мобильным приложением РНКБ активно пользуются уже 600 000 клиентов. Среднее количество платежей и переводов в мобильном приложении банка составляет около 100 тыс. в день, а доля платежей во всех дистанционных каналах обслуживания — 85,2%.

Помимо переводов и платежей за коммунальные услуги, мобильную связь и другие услуги, в интернет-банке и мобильном приложении популярностью у пользователей также пользуются следующие операции: открытие вкладов с повышенной процентной ставкой; оформление онлайн-заявки на кредит или кредитную карту; подключение услуги СМС-банкинга и др.