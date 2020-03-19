Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в феврале 2020 года продолжали расти. Об этом свидетельствуют результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, сообщает пресс-служба регулятора.

Более чем на 11 тыс., или на 22%, увеличилось количество счетов эскроу. По состоянию на 2 марта 2020 года оно составило почти 63 тыс. счетов. Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 216,7 млрд рублей, увеличившись за месяц практически на 22%.

Банками заключено 943 кредитных договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1 трлн рублей. Задолженность застройщиков перед банками, складывающаяся исходя из потребности застройщиков в средствах для строительства, составила 341,8 млрд рублей.

В половине субъектов России завершено 104 проекта с использованием счетов эскроу: в 43 субъектах раскрыто более 4,4 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, — почти 10 млрд рублей.