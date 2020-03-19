Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,02 рубля к предыдущему закрытию и составил 79,845 рубля. С начала торговой сессии было проведено 93,7 тыс. сделок на 4,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 79,1—81,9725 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 85,4175 рубля, уменьшившись на 2,91 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 13,4 тыс. сделок на 461,7 млн евро по курсам от 85,2225 до 89,6 рубля за евро.

Рублю в четверг удалось отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, поддержку рублю оказало решение начать продажу валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка. Плюс к этому в текущий момент из внутренних факторов также можно выделить продажи валюты по бюджетному правилу и приближение пика налоговых выплат.

«В результате, несмотря на слабость валют развивающихся стран и лишь умеренное восстановление рынка энергоносителей, пара доллар/рубль вновь отступила ниже 80 рублей. В сложившихся обстоятельствах ожидаем в ближайшие сессии удержание американской валютой позиций в диапазоне 75—80 рублей», — заключает аналитик.