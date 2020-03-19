Средняя по России цена квадратного метра на рынке строящегося жилья за два года выросла на 22,6% — до 80,8 тыс. рублей на начало марта, сообщается в аналитическом обзоре «Строительство жилья профессиональными застройщиками», опубликованном в четверг на Едином ресурсе застройщиков.

«По состоянию на март 2020 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Российской Федерации составила 80 771 рубль за квадратный метр», — говорится в сообщении.

Согласно аналитическому обзору, на 1 марта 2018 года средняя цена строящегося жилья составляла 65,9 тыс. рублей. В годовом выражении стоимость выросла на 13% (в начале марта 2019 года она достигла 71,2 тыс. рублей).

Дороже всего строящееся жилье продается в Москве (170,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (107,3 тыс.) и Сахалинской области (89,5 тыс.). Наименьшая цена предложения установилась в Ингушетии (28,8 тыс. рублей), Чечне (29,7 тыс.) и Кабардино-Балкарии (30,2 тыс.).

Объем текущего строительства, согласно обзору, неуклонно сокращается с сентября 2019 года. Тогда в стройке находилось 135 млн кв. м жилья. Таким образом, объем текущего строительства с этого времени к марту 2020 года уменьшился на 13%.



«Темпы вывода в строительство и/или продажу нового жилья упали вдвое: в 2019 году в среднем выводилось в строительство и/или продажу 1,56 тыс. квартир в день, в то время как в 2018 году — почти 3,4 тыс. квартир. В начале 2020 года скорость вывода в строительство и/или продажу нового жилья снизилась до 900 квартир в день», — говорится в обзоре.

В то же время средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в России по состоянию на 1 марта 2020 года составляет восемь месяцев. Год назад он составлял 6,5 месяца, а на начало марта 2018-го — 4,8 месяца.