Несвоевременное исполнение гражданами, находящимися в самоизоляции и на карантине, обязательств по кредитам в сложившейся сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса, не должно снижать персональные кредитные рейтинги заемщиков. Об этом Ассоциация российских банков (АРБ) и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) написали во втором письме, которое они направили в Банк России.

АРБ и НБКИ считают целесообразным при обращении клиентов, находящихся в самоизоляции и на карантине, а также испытывающих временные финансовые сложности в связи с развитием кризисных явлений в экономике на фоне распространения пандемии, в случае наличия должного обоснования и подтверждения падения доходов и ухудшения финансовых показателей по причине распространения коронавирусной инфекции разрешить уполномоченному органу управления кредитной организации принимать следующие решения:

не ухудшать оценку качества обслуживания долга при реструктуризации ссудной задолженности, в том числе по заемщикам с оценкой финансового состояния как «плохое»;

не ухудшать оценку финансового состояния заемщиков;

не создавать дополнительные резервы по ссудам.

Со своей стороны, АРБ и НБКИ направят усилия на информационную поддержку банков и заемщиков, обеспечат бесперебойный онлайн-доступ к кредитным отчетам и другим инструментам, облегчающим коммуникацию граждан со своими кредиторами.