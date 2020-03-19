Впервые за долгое время стали расти объемы продаж авиабилетов. Траты на них россияне увеличили за последнюю неделю на 32%. Об этом свидетельствуют данные исследования ВТБ, который проанализировал розничную активность потребителей после перевода части сотрудников российских компаний на удаленную работу.

«Одна из возможных причин состоит в том, что авиакомпании сейчас предлагают выгодные условия оформления и возврата билетов. Граждане планируют свой отпуск на более отдаленную перспективу, понимая, что при необходимости смогут перенести вылет», — комментирует руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Активно растет оборот в сегменте онлайн-заказов: в категории товаров для дома объем операций вырос на 47%, товаров для животных — на 30%, доставки еды и телеком-услуг — на 10%. Растут и траты в московских аптеках — на четверть за последнюю неделю. С 10 по 17 марта среднедневной объем продаж составил 16 млрд рублей, на первой неделе марта — 13 млрд. При этом средний чек сохраняется на уровне 740—750 рублей.

Третью неделю подряд москвичи сокращают число поездок в общественном транспорте — уже на четверть с начала марта. Значительно снизились продажи билетов на мероприятия: с учетом того, что отменены все крупные досуговые и спортивные события, в этом сегменте объем продаж сократился на 53%.

По словам Киричека, в крупных продуктовых магазинах объем трансакций растет умеренными темпами. «За последнюю неделю на 22% вырос объем и на 10% — количество трансакций в супермаркетах. Средний чек варьируется в диапазоне от 900 до 1,8 тысячи рублей. На отдельные категории товаров, действительно, может быть высокий спрос, но на общей сумме чека это не сказывается. Важно, что в отличие от бума конца 2014 года мы не фиксируем ажиотажного спроса на бытовую технику, рост в этом сегменте составил всего на 13%. Это говорит о том, что сейчас граждане более взвешенно подходят к своему потребительскому поведению», — подчеркнул он.

«Москвичи все больше переходят на бесконтактные платежи. Особенно это актуально сейчас, когда сотрудники многих компаний работают удаленно. В текущих условиях покупки в онлайне гораздо безопаснее: вы не контактируете с купюрами, а если платите смартфоном, то не нужно даже вводить ПИН-код. Наши клиенты совершают уже 86% своих операций бесконтактно, и этот показатель продолжает расти. Здесь мы входим в число мировых лидеров», — заявил вице-президент ВТБ.