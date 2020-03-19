Правительство РФ и ЦБ обладают необходимыми инструментами для контроля потребительских цен, риска ускорения темпов роста инфляции и серьезного превышения целевого уровня в 4% сейчас нет, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами. Поэтому я считаю, что риска серьезного отклонения инфляции от целевого показателя в настоящий момент нет», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, темпы роста потребительских цен в России в текущем году во многом будут зависеть от колебаний нефтяных котировок.

«Мы рассчитываем, что инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя 4%», — заявил глава Минфина.