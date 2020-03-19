Клиенты мобильного оператора Yota с 19 марта могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp и Viber в международном роуминге при отсутствии средств на счете, говорится в сообщении компании.

«Мессенджеры доступны пользователям для обмена текстовыми сообщениями, их прием и отправка работает при нулевом балансе и отключенном пакете передачи данных», — уточняется в сообщении.

Подключение услуги не требуется, она действует в 56 странах, полный список которых доступен на сайте компании в разделе «Новости». Для отправки медиафайлов необходимо будет пополнить счет Yota и активировать пакет интернет-трафика, отмечается в сообщении.

«Мы хотим, чтобы те клиенты, которые не смогли вернуться в Россию и по-прежнему остаются за границей из-за экстренно введенных в различных странах карантинных мер, оставались на связи с родными и близкими. Теперь это возможно сделать, даже если на счете закончились средства», — прокомментировал директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Он отметил, что компания будет следить за ситуацией и оставит возможность обмена текстовыми сообщениями бесплатно до тех пор, пока обстановка не нормализуется.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тыс. человек в 166 странах, более 8,6 тыс. скончались. В РФ, по последним данным, подтверждены 199 случаев заражения.