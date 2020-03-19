Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении России в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщила в четверг газета The Wall Street Journal .

Так, по ее данным, администрация США намерена призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти. Газета подчеркивает, что для этого Вашингтон намерен воспользоваться дипломатическими каналами, в том числе на уровне Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома.

Кроме того, указывают источники The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения санкций в отношении России. При этом они не уточняют, на что именно будут направлены ограничительные меры и какой шаг со стороны Москвы может их спровоцировать.

Ранее в четверг Трамп заявил, что «в надлежащее время» собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти. При этом глава Белого дома выразил мнение, что низкие цены на углеводороды «разрушительны» для российской экономики.

​Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 25 долларов, WTI​ — ниже 22 Цены на нефть обновили многолетние минимумы.

Цены на нефть в 2020 году обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса. При этом негативный эффект сложившейся ситуации был усилен непродлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, после чего ограничения на добычу в ряде стран, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля. Так, накануне, в среду, цена нефти марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Всего с начала года нефтяные цены обвалились более чем вдвое.

