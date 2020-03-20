Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали в четырех крупнейших банках, пояснив, что в этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому без инкассации, а следовательно, и обработки.

В Почта Банке кассовое обслуживание осуществляется через ресайклинговые банкоматы, сообщила «Известиям» член правления, операционный директор кредитной организации Елена Мохначева. По ее словам, инкассация и пересчет купюр идут через сторонние организации по договору. В таких условиях невозможно обеспечить карантинную передержку банкнот или обработать их антибактериальными растворами до выдачи следующему клиенту.

При этом Мохначева отметила, что для эффективной дезинфекции клавиатур, на которых вводят ПИН-код, требуется обрабатывать поверхность после каждой трансакции, а это сложно реализовать, к тому же в процессе обработки антисептиком можно повредить устройство.

Теоретически можно заказать для ресайклеров дополнительное оборудование, которое будет обрабатывать купюры ультрафиолетом или озоном, сказал источник в банке из топ-пятерки по размеру активов. В принципе угроза заражения коронавирусом через ресайклеры присутствует, признал собеседник. По его словам, на обеспечение их дезинфекции потребуется значительное количество времени и денег. А к тому моменту, когда усовершенствования будут внедрены, пандемия уже закончится.

Собеседники газеты в двух других банках из топ-10 также подтвердили, что через купюры в ресайклерах можно заразиться инфекцией.

По технологии ресайклинга работают 40% банкоматов у Сбербанка, 27% у крымского РНКБ, 25% у Райффайзенбанка и почти столько же у ВТБ, а также 20% у Росбанка. В «Ак Барсе» не раскрыли долю, но сказали, что всего таких машин 120.



Ранее Роспотребнадзор обнародовал рекомендации Всемирной организации здравоохранения по использованию платежных способов для профилактики коронавирусной инфекции. Служба советует мыть руки и не трогать лицо после использования наличных денег. Как указывают авторы сообщения, продолжительность жизни опасного вируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковом — до девяти дней. При этом отмечается, что следует проявлять осторожность при наборе ПИН-кода, а наиболее безопасной формой расчетов названы бесконтактные платежи. Мобильные телефоны, согласно рекомендации Роспотребнадзора, надо протирать дезинфицирующими средствами.

ЦБ напомнил о мерах профилактики при использовании наличных Регулятор рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.

О мерах профилактики при использовании наличных напомнил на днях и Центробанк РФ. «ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — предупреждал ЦБ.



Впрочем, официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич позднее подчеркнул, что организация не сообщала об опасности наличных денег в качестве переносчика коронавируса. «Мы настоятельно рекомендуем мыть руки», — добавил он.

Многие из опрошенных «Известиями» банков из топ-30 рассказали о мерах борьбы с коронавирусом, в частности о повышенной частоте уборок и обязательной обработке поверхностей, с которыми контактируют клиенты, однако корреспондент газеты при посещении офисов трех банков из топ-10 по активам в Москве за полчаса не увидел, чтобы там протирались клавиатуры банкоматов и дверные ручки.

Между тем банкиры отмечают рост числа операций снятия наличных через банкоматы на фоне коронавируса: деньги нужны людям для закупки продовольствия и лекарств, а также на бытовые нужды.

