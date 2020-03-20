«Тинькофф» предлагает акцию Stay Home для новых клиентов, которые переходят на удаленный формат работы. В рамках акции клиенты смогут получать повышенный кешбэк — до 15% за оплату различных услуг, актуальных во время социальной изоляции, сообщает пресс-служба экосистемы.



Размер кешбэка будет зависеть от выбранной клиентом категории услуг:

15% кешбэка — игры, кино, музыка на платформах Dostavista, «Амедиатека», Ivi, Netflix, «КиноПоиск», MEGOGO, Okko, Spotify, «Яндекс.Плюс», Deezer, Steam, Blizzard, Playstation Store, «Литрес», Bookmate, «МАТЧ-Премьер», «Дождь».

10% кешбэка — видеотренировки, телемедицина, вызов врача на дом через порталы «Яндекс.Здоровье», «Ясно», DOC+, «Онлайн Доктор», FitStars.

5% кешбэка — доставка еды, товаров для животных и прочих бытовых средств, а также онлайн-образование с помощью сервисов Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Утконос», «Кухня на районе», SberFood, Ozon, Goods.ru, Skillbox, Skyeng, «Магизоо», «Нетология», «Зоолакки».

«Для участия в акции нужно оформить дебетовую карту Tinkoff Black на сайте до 30 апреля 2020 года включительно. Нарушать домашний режим клиентам «Тинькофф» не придется. Представители «Тинькофф» доставят карту клиенту в любое удобное время и место, соблюдая все необходимые санитарные меры безопасности — медицинские маски и антисептики. Максимальная сумма начисления кешбэка — 3 000 рублей до 30 апреля», — говорится в релизе.

Вместе с картой Tinkoff Black клиенты также получат: 5% на остаток по счету; бесплатные переводы по номеру телефона в рамках СБП; бесплатные переводы на любые карты других банков (до 20 тыс. рублей в месяц); бесплатное снятие наличных (до 600 тыс. рублей в месяц); бесплатное пополнение счета, в том числе с карт других банков и наличными в банкоматах «Тинькофф» (у партнеров банка без комиссии до 150 тыс. рублей в месяц); возможность подключить до 30 счетов в разных валютах, переключать их между собой в мобильном приложении «Тинькофф», а также моментально обменивать денежные средства между счетами карты; 1% кешбэка — за любые повседневные покупки, 5% кешбэка — в трех выбранных категориях, до 30% кэшбэка — в рамках спецпредложений от партнеров «Тинькофф».