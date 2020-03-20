Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:10 мск вырос на 3,82% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 362,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 4,78% и равнялся 954,81 пункта.

«Восстановление азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, вчерашний рост на нем может быть продолжен. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 255—2 300 пунктов, по индексу РТС — 895—910 пунктов», — прокомментировал перед началом торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.