Центробанк в результате сделки по переходу Сбербанка к правительству дополнительно продаст на рынке валюту на сумму 30—35 млрд долларов, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Они уверены, что это поддержит курс национальной денежной единицы в краткосрочной перспективе, но вряд ли сохранит его на уровне ниже 80 рублей за доллар, пока цена на нефть держится в районе 25 за баррель.

Издание напоминает, что Банк России накануне анонсировал дополнительные продажи валюты на рынке для завершения сделки по переходу Сбербанка к Минфину. Покупку министерство производит за счет ресурсов Фонда национального благосостояния — для ее реализации нужно будет конвертировать накопленные валютные резервы в рубли. ЦБ планирует проводить эти операции до конца сентября. Объемы продаж будут ограничены: суммы должны компенсировать недополученные доходы бюджета от реализации нефти по цене ниже 25 долларов за баррель. Фактически это дополнительное бюджетное правило к уже существующему, рассуждает газета. По нему Банк России может продавать валюту на сумму потерь от реализации нефти по цене ниже 42,4 доллара за баррель.

В ЦБ прокомментировали начало продажи валюты на внутреннем рынке Ежедневный объем продаж иностранной валюты будет варьироваться в зависимости от отклонения цены на нефть марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель.

Оценку объемов реализации валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка на уровне 30—35 млрд долларов за пять месяцев дает, в частности, эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай. С его оценкой согласился главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что это несколько поддержит курс рубля в ближайшее время, но скорее чисто технически, поскольку фактор мировой рецессии еще не учтен в стоимости активов. В краткосрочной перспективе курс вряд ли будет ниже 80 рублей за доллар, ориентировочный диапазон котировок — 79—82 рубля.

Порывай настроен более скептично. Он считает, что стоимость российской валюты при нынешних ценах на нефть может быть и ниже. Если в течение следующих 12 месяцев цена нефти Brent останется в диапазоне 20—25 долларов за баррель, то за доллар будут давать 90—115 рублей. Если же цена на нефть стабилизируется на уровне 30 долларов, то курс ориентировочно составит около 85 рублей, подытожил аналитик.

Есть и более оптимистичные прогнозы. Главный стратег компании «Атон» Александр Кудрин полагает, что если нефть торгуется в диапазоне 30—40 долларов за баррель, то курс должен составлять 70—75 рублей за доллар. Он также обращает внимание на то, что на рынке ОФЗ есть вложения иностранцев. Многие из них сейчас хотят выйти, и на фоне потенциальных продаж рубль может отклониться от этого прогноза. В целом возвращение российской валюты в ее прежние ценовые рамки на горизонте месяца маловероятно с учетом довольно агрессивной риторики Саудовской Аравии, полагает Александр Кудрин.

По оценке АКРА, даже при нефтяных ценах около 20 долларов за баррель фундаментальный курс составляет 78—79 рублей за доллар. Банк России будет стремиться к тому, чтобы интервенции в итоге привели к укреплению российской валюты до уровня ниже 80 рублей за доллар, полагает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа агентства Дмитрий Куликов. Объявленного плана продажи валюты должно хватить, чтобы доллар стоил менее 80 рублей по итогам года.

Аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин уверен, что справедливый курс нацвалюты в долгосрочной перспективе с учетом очищенной от шоков макроэкономической обстановки — 50 рублей за доллар. По его словам, проблема в том, что рубль длительное время постоянно сталкивается с нерыночным давлением: избыточно жесткой монетарной, налоговой, законодательной политикой регуляторов. Это создает отклонение от фундаментальных оценок. Он полагает, что ситуация с нефтяными котировками, а следовательно, и с российскими активами должна стабилизироваться ориентировочно во II квартале.

Если рынки будут залиты деньгами Федеральной резервной системы США, Европейского ЦБ и правительств развитых стран, а Китай покажет признаки восстановления, то цена на нефть, судя по опыту 2014—2016 годов, не будет столь низкой, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. При возврате цены на Brent к 40 долларам за баррель, окончании пандемии и сохранении высоких ставок в России при нулевых в еврозоне и США рубль закрепится на уровне ниже 70 за доллар.



Прогнозы аналитиков по динамике экономических показателей в условиях коронавируса и снижения цен на нефть, в том числе по курсу рубля, приводит газета «Ведомости» . Так, прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2020-м составляет от 65,9 рубля у BCS Global Markets при благоприятном прогнозе, а именно при распространении коронавируса в течение полугода (при распространении вируса и низких ценах на нефть в течение всего 2020-го прогнозный курс составляет 69,6 рубля за доллар), до 97 рублей за доллар у «Ренессанс Капитала» в самом негативном сценарии со снижением стоимости нефти до 20 долларов за баррель.