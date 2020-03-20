Банк Англии отменил проведение стресс-тестов банковской системы Великобритании в текущем году для того, чтобы банки могли сосредоточиться на кредитовании в свете сложной ситуации в экономике из-за распространения коронавируса, следует из сообщения регулятора.

«Решение отменить стресс-тесты 2020 года для восьми крупнейших банков Великобритании призвано помочь кредиторам сосредоточиться на удовлетворении потребностей британских домохозяйств и предприятий посредством постоянного предоставления кредитов», — говорится в сообщении регулятора.

Банк Англии добавляет, что недавно проведенные стресс-тесты 2019 года показали, что банковская система Великобритании устойчива к одновременным глубоким рецессиям в Великобритании и мировой экономике. В своем тестировании банк предполагал сценарии, которые тяжелее ситуации мирового финансового кризиса.

Банк Англии в четверг в рамках внеочередного заседания понизил ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1%. Это уже второе внеочередное заседание регулятора. 11 марта Банк Англии уже понизил процентную ставку на 50 б. п., до 0,25%. Данные меры регулятор принимает для поддержки экономики вследствие негативного влияния на нее коронавируса.