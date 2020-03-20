В январе — феврале 2020 года было выдано 2,61 млн кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го (2,85 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Так, за отчетный период наибольшее количество потребительских кредитов было выдано в Москве (123,4 тыс.), Московской области (112,9 тыс.), Краснодарском крае (102,1 тыс.), Республике Башкортостан (88,1 тыс.) и Свердловской области (85,6 тыс.).

«Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов — лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в январе — феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продемонстрировали Ставропольский (минус 16,6%) и Алтайский (минус 13,7%) края, Кемеровская (минус 13,4%) и Иркутская (минус 13,3%) области, а также Республика Башкортостан (минус 12,2%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в январе — феврале текущего года снизилась на 5,2% и 7,2% соответственно», — отмечается в сообщении.