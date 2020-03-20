Действия Банка России по продаже валюты соответствуют объему недополученной РФ валютной выручки. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Использование средств ФНБ и участие ЦБ практически полностью соответствуют тем объемам валютной выручки, которую мы недополучаем в текущий момент. Мы считаем, что это решение Банка России объективно идет в рамках закона, который подписал президент о приобретении акций Сбербанка правительством РФ и обеспечении финансовой стабильности, мы предпринимаем усилия совместные — и правительство, и Банк России», — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что решение ЦБ продавать валюту будет способствовать стабилизации курса рубля. «Это решение позволит и осуществлять больше операций продажи валюты на валютной бирже, и это, мы считаем, позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам», — отметил министр.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 30 млрд рублей.