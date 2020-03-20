Российские нефтяные компании за последнее время нарастили большую «подушку безопасности» и имеют хороший запас прочности. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Нефтяные компании в последнее время накопили себе большую подушку безопасности, это первое. Второе — нефтяные компании имеют хороший запас прочности. Каких-то беспокойств за снижение цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем», — сказал он.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Нефть марки Brent, в начале марта стоившая около 50 долларов за баррель, за пару недель подешевела вдвое: ее цена в середине текущей недели падала ниже 25 долларов — минимального значения с 2003 года. Следом упала российская валюта: курс доллара на торгах превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90 рублей.