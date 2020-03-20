Активность клиентов в текущем году повысила нагрузку на платформы Мосбиржи в полтора-два раза, при этом ресурсов платформ торговой площадки в условиях волатильности хватает для обслуживания всех клиентов, сказал в интервью РИА Новости председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Он обратил внимание, что Московская биржа отмечает в первые секунды торгов рост числа заявок в 2,5 раза — до 75 тыс. на срочном рынке.

«Рост активности клиентов в этом году повысил нагрузку на биржевые платформы в среднем в полтора-два раза. Тем не менее ресурсов наших платформ с достаточным запасом хватает на обслуживание всех клиентов», — сказал глава биржи.

В 2019 году Московская биржа разделила торговые и клиринговые ядра системы, что существенно повысило устойчивость систем к всплескам нагрузки на них, заявил он.

«Например, на платформу срочного рынка на прошлой неделе в некоторые дни поступало до 60 миллионов заявок. Регулярными стали дни с количеством заключаемых сделок более 3 миллионов, хотя раньше такие дни были редкостью. Еще один интересный факт: в первую секунду торгов на платформу срочного рынка сейчас приходит до 75 тысяч заявок, в обычные дни — не более 30 тысяч», — уточнил Денисов.

«Мы с этим потоком хорошо справляемся, так как провели большую подготовительную работу, и скорость у нас поддерживается очень высокая. Система показала свою работоспособность очень хорошо», — добавил он.

